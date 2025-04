Un arresto a Milazzo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio straordinario con controlli e pattugliamenti, con il fine di prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari d’iniziativa, arrestando un 31enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.



In particolare i Carabinieri, durante una perquisizione eseguita nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato circa 110 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish già suddivise in dosi, materiale vario per il confezionamento e la somma in contanti di 1050 euro, probabile provento dell’attività illecita di spaccio.



Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana detenute per uso personale. Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.



L’uomo è stato condotto in caserma dove, definito il quadro indiziario è stato formalizzato il suo arresto ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



