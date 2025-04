PREMIO EX AEQUO. Giada Cavallaro (Itet Da Vinci); Samuele Bartolo Currò (Itt Majorana).

«Il premio – ha detto Nania – vuole essere un omaggio allo studio e ai traguardi raggiunti, uno sprone ed un augurio per le ulteriori tappe e nuovi obiettivi sempre più ambiziosi».

A promuovere l’iniziativa il Rotary di Milazzo che ha premiato gli studenti che hanno superato gli esami di stato nell’anno scolastico 2023/2024 con un punteggio non inferiore a 100/100. Alla cerimonia, presieduta dal presidente del club service mamertino, Felice Nania sono intervenuti il sindaco Pippo Midili , il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva , la dirigente scolastica dell’Itet da Vinci Stefania Scolaro , la professoressa Rossella Scaffidi in rappresentanza del dirigente scolastico dell’Itt Majorana Bruno Lorenzo Castrovinci .

Si è svolta nell’aula consiliare la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli delle scuole superiori di Milazzo in memoria di Vito Russo, giovane avvocato vittima della strada nello svolgimento della professione.

Rotary Milazzo, assegnate le borse di studio in memoria di Vito Russo. Ecco i nomi degli studenti

