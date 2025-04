Due menzioni per il Comune di Milazzo alla “Maratona dei Sindaci”, la seconda edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Siciliana al Centro fieristico “Sicilia Fiera” nell´ambito del Salone Ecomed Green Expo Mediterraneo. Presente a Misterbianco l’assessore Francesco Coppolino.

L’iniziativa, che ha coinvolto trecento sindaci, è nata con l’obiettivo di valutare i punti di forza e di debolezza dei Comuni siciliani in ambito di Protezione Civile, premiando le amministrazioni dotate di un piano comunale aggiornato secondo il nuovo Codice in materia. Ma non solo. Lo scopo è stato anche quello di stimolare quelli che non lo hanno aggiornato o addirittura non l’hanno ancora redatto.

Nell’ambito della manifestazione sono stati premiati gli sforzi dei Comuni che si sono distinti nella gestione delle emergenze, nella valorizzazione del volontariato e nelle attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai cittadini.

Il Comune mamertino, tra i pochi in Sicilia, ha ricevuto due menzioni, la menzione speciale “Volontariato Amico” e quella speciale “Resilienza”. «Questo riconoscimento – precisa Coppolino – arriva in conseguenza della recente costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato già apprezzato nel comprensorio e distintosi per la sua alta professionalità in vari eventi e situazioni di emergenza non solo a Milazzo ma anche nei comuni vicini e recentemente a Taormina, con il coordinamento dell’ingegnere Stefano Rotti».

L’altra menzione speciale “Resilienza” è stata conferita per la “migliore organizzazione della struttura di Protezione Civile e la presenza di un Piano di Protezione Civile aggiornato”.

«Questi riconoscimenti – continua il componente della giunta Midili – oltre a sottolineare l’efficacia del modello operativo adottato dal Comune di Milazzo in materia di Protezione Civile, un modello che punta su preparazione, collaborazione e tempestività di risposta alle emergenze, e che rappresenta oggi un esempio virtuoso a livello regionale, premiano l’impegno dell’amministrazione che ha creduto nel settore della Protezione Civile».

Milazzo è la seconda realtà territoriale in provincia di Messina in termini di popolazione, caratterizzata da risorse naturali, storia e turismo di rilevanza internazionale, presenza di grandi industrie, strutture ed infrastrutture, con un polo scolastico di alto livello e primaria interfaccia con le Eolie.

«Nel giro di meno di due anni – conclude Francesco Coppolini – siamo riusciti a creare un gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile che oggi è un fiore all’occhiello e ad aggiornare il Piano di Protezione Civile sviluppato su piattaforma informatica d’avanguardia, come pochi altri in Sicilia, in considerazione della complessità territoriale che non ha certamente eguali nel panorama tirrenico siciliano. Ringrazio per questo i nostri consulenti, gli ingegneri Antonio Rizzo e Gabriele Di Bartola, che hanno anche supportato l’attività della Prefettura di Messina nella redazione dei Piani di emergenza esterna, alle sedi delle vicine industrie, per gli eventuali rischi industriali. Ma anche il comandante della Polizia Locale Giacomo Villari e il suo ufficio».

Adesso si procederà all’installazione dei cartelli segnaletici delle aree di emergenza, una capillare azione informativa rivolta alla popolazione comunale e nel prossimo futuro ad una esercitazione che coinvolgerà, oltre alle forze di soccorso, anche la popolazione.

