Le autorità competenti stanno effettuando le verifiche necessarie per determinare l’entità dei danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, con APS e pick-up attrezzato. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 18. I danni all’immobile sono ingenti con la completa distruzione della mansarda e danni strutturali al tetto (la stabilità di tutto l’edificio non è compromessa).

E’ accaduto alle 16, durante un’intensa attività temporalesca che ha interessato la zona. Secondo le prime ricostruzioni, il fulmine avrebbe colpito l’impianto elettrico della casa, causando un corto circuito che ha innescato le fiamme, prima al frigorifero e successivamente a tutto il locale. Fortunatamente, gli occupanti dell’appartamento sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, senza riportare ferite.

Fulmine provoca incendio in un appartamento. Nessun ferito, ingenti i danni

