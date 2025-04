Ultimo periodo, Milazzo resta sul +10 trascorsi tre minuti di gioco, i pugliesi non mollano ed accorciano sul – 6 a 5’00 dalla fine. Ma nel finale di gara cinque punti consecutivi di Quarta ed un canestro di Giannullo pongono la parola fine alle ostilità. La formazione del presidente Giambò si aggiudica la vittoria con un +9 finale, dopo la sirena tutti a festeggiare sotto la curva insieme ai tifosi milazzesi che ancora una volta hanno sostenuto incessantemente per tutta la gara i propri beniamini.

In apertura della seconda frazione Bolletta e Rimsa tengono avanti Milazzo, +14. I pugliesi non demordono e trascinati da Di Ianni riducono il gap, Lalic ricaccia indietro gli ospiti ma ancora Di Ianni colpisce ripetutamente da oltre l’arco portando i suoi sul – 6 a metà quarto.. La Svincolati prova a riallungare ma nel finale del periodo Brindisi agguanta la parità, 47-47.

In avvio di gara i ragazzi di Coach Priulla partono forte, Rimsa prima ed un’ottimo Lalic dopo lanciano la Svincolati sul +8 dopo due minuti. Stonkus accorcia ma due triple consecutive di Scredi e Quarta portano Milazzo sul +12, 16-4 a 6’40 dalla prima sirena. La panchina ospite chiama timeout ma al rientro sono ancora i padroni di casa ad allungare, +17, con Lalic, Scredi e Rimsa in evidenza. Brindisi prova a scuotersi con Di Ianni e Datuowei ed al termine del primo periodo chiude sul – 12.

Svincolati Milazzo – Dinamo Brindisi 89-80 . Parziali :30-18 49-49 69-62. La Svincolati Milazzo vero rullo compressore, batte anche Brindisi, conquista matematicamente il secondo posto e dopo la sosta in quel di Monopoli si giocherà la prima posizione.

Basket/Serie B, Svincolati Milazzo supera Brindisi. A Monopoli si gioca per il primo posto

