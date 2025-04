TORREGROTTA. Trovato sulla spiaggia di Torregrotta un Grampo già privo di vita. «L’animale – spiega il biologo milazzese Carmelo Isgrò – è in ottimo stato di conservazione. Mi è stato segnalato da Pippo Pandolfo e la Guardia Costiera ha prontamente informato l’Istituto Zooprofilattico di Palermo per gli accertamenti».

Non si conoscono ancora le cause della morte. «Questo evento, per me – continua Carmelo – rievoca ricordi profondi legati al mare e alla mia vocazione per la tutela di questi meravigliosi animali, in quanto tanti anni fa si è spiaggiato un altro Grampo a Milazzo ed è stato il primo animale che ho scarnificato, tanti anni prima del più conosciuto Siso».

LA CURIOSITA’: i graffi visibili sulla pelle del grampo sono il risultato di interazioni sociali tra esemplari. I grampi infatti nascono con la pelle scura, ma col passare del tempo, questi segni chiari diventano più evidenti, raccontando la storia delle loro vite

