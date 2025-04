L’Istituto Comprensivo Secondo gioisce ancora dell’ennesimo successo sportivo. I giovani atleti dei plessi Rizzo e Garibaldi si sono distinti per la brillante vittoria nelle competizioni Sportive Scolastiche di Basket 3×3. presso la cittadella Universitaria di Messina. Al termine dalla gara sono stati proclamati ufficialmente campioni provinciali. Li attende adesso il torneo regionale, che si terrà il 20 maggio a Palermo, cui parteciperà anche la squadra di pallavolo dell’istituto.

