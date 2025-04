Chef Caliri a “La7” per visitare la città insieme a Maria Grazia Cucinotta

Il palazzo del Monte di Pietà, il Tempio Sacrario di Cristo Re, le vie del centro ed infine l’assaggio del raviolo con Pescespada e caffè. Durante l’Ingrediente Perfetto, trasmissione condotta da Maria Grazia Cucinotta l’ambasciatore del gusto messinese Pasquale Caliri ha fatto da guida alla troupe del programma in visita alle bellezze turistiche della città ed alle eccellenze gastronomiche. Il “Benvenuto” dello chef ripreso dal Belvedere di Cristo Re, mentre le telecamere inquadravano lo Stretto dall’alto.

I cameraman de “La7” hanno girato le principali città dell’isola alla ricerca di posti caratteristici, volti noti ed eccellenze gastronomiche. La puntata si è conclusa quando Chef Caliri ha preparato un raviolo aperto a base di Pescespada su una sfoglia di pasta fresca e Beshamel al caffè.

«Ho voluto sancire così il matrimonio tra il Pescespada – ha detto lo chef – simbolo gastronomico della città con il caffè made in Messina». «Bellissima occasione per mettere a fuoco la bellezza che ci circonda ed i sapori del nostro buon cibo – ha commentato l’assessore comunale al turismo Enzo Caruso – ogni visitatore ci riconosce in questi elementi dei quali dobbiamo andare fieri»

