Questa mattina i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono intervenuti, con APS e pick-up attrezzato, per l’incendio di un furgone che trasportava medicinali e mangime per animali, sulla A20, Km 84.000 tra Rocca di Caprileone e Brolo, 50 metri dopo l’uscita di una galleria. Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni fornite dal proprietario, avrebbe preso fuoco in marcia a causa di un probabile guasto di natura elettrica.

All’arrivo della squadra, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme. In un primo momento era stata allertata anche la squadra del distaccamento di Patti, ma non è stata fatta giungere sul posto poiché le condizioni non richiedevano ulteriori rinforzi. Anche un’autobotte, inizialmente richiesta, è stata successivamente rimandata indietro.

Il proprietario del mezzo, anche se scosso, sta bene. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e una squadra del Consorzio Autostrade Siciliane.

Dopo aver bonificato e messa in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 10.

