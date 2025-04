Al via la demolizione dell’ex Commissariato di Polizia di Milazzo (immobile dell’ex Mercato Coperto). Stamattina è stata posizionata la gru e subito dopo pranzo verranno avviati i lavori. La struttura verrà ricostruita per dare vita a un Centro Servizi a supporto delle attività turistiche.

«Finalmente concretamente avviata la riqualificazione urbana del corpo di fabbrica dell’ex Mercato Coperto solidale all’ex Commissariato – scrive l’assessore Santi Romagnolo sulla sua pagina Facebook – Dopo aver completato la complessa bonifica, tutte le attività propedeutiche per il distacco degli impianti Enel, Gas, Fibra e Telecom e aver completato le operazioni dette “strip-out”, cioè di “demolizione selettiva” che consiste nella rimozione preventiva di tutti gli elementi estranei alle mere strutture edilizie che devono essere gestite in modo differenziato per recuperare materiali, ridurre sprechi con un impatto ambientale minimo, adesso si passa alla imprescindibile demolizione vera e propria e alla successiva edificazione di una (piccola) parte del volume urbanistico demolito».

«La struttura – continua il componente della giunta Midili – verrà ristrutturata mediante demolizione (mc. 4.800) e parziale ricostruzione (mc. 3.284) solo l’ex mercato coperto, mentre la porzione di edificio dell’ex Commissariato verrà demolito (e non ricostruito) in esecuzione delle operazioni di vulnerabilità sismica. Si tratta, quindi, di un mera “rigenerazione urbana” in pieno centro storico finanziata nell’ambito del Pnrr che rispetta scrupolosamente i cardini DNSH (Do No Significant Harm) e CAM (Criteri Ambientali Minimi)».

Per consentire i lavori, prima delle festività natalizie, il Commissariato di Polizia è stato trasferito a San Filippo del Mela. Una decisione che non solo ha scatenato tantissime polemiche ma ha creato anche notevoli disagi ai cittadini che, per poter raggiungere gli uffici del commissariato, adesso devo andare nella vicina cittadina tirrenica.

