Gamer e addetti ai lavori si sono confrontati a palazzo D’Amico in occasione dell’incontro con il professore Fabio Viola, uno dei massimi esperti internazionali di gamification (Fifa, Lucca Comics) e creatore del progetto KW Festival, un format innovativo di attivazione culturale e turistica basato sul coinvolgimento attivo dei territori. Un modello orizzontale e inclusivo, capace di coinvolgere amministrazioni, scuole, associazioni e cittadini, trasformando la cultura in un processo condiviso, più che in un prodotto da fruire.

Dal turista spettatore allo “spettAttore” e “spettAutore”.

Fabio Viola ha affascinato il pubblico illustrando il cuore del KW Festival, dove la figura tradizionale del turista “spettatore” viene superata a favore di un nuovo modello: quello dello spettAttore, protagonista attivo dell’esperienza, e dello spettAutore, co-creatore di contenuti e memorie.

«Il viaggiatore contemporaneo – ha spiegato Viola – non cerca più solo luoghi da visitare, ma esperienze da vivere e storie da raccontare. La gamification e i linguaggi del gioco permettono di costruire un legame più profondo e autentico tra persone e territori. Da qui la cura del turista in tre fasi: prima, durante e dopo. Prima del viaggio, stimolando la curiosità attraverso narrazioni coinvolgenti. Durante, offrendo esperienze attive, immersive, capaci di creare legami emotivi con i luoghi. Dopo, accompagnando il turista nella condivisione e rielaborazione dell’esperienza, facendolo sentire parte di una comunità diffusa»

Il Presidente del Gal Tirreno Eolie Mario Sfameni, nel suo intervento, ha colto l’occasione per rilanciare la visione dell’Ecomuseo Chersoneso d’Oro come un grande spazio narrativo, diffuso e aperto, in cui i visitatori possano diventare giocatori, esploratori e narratori del territorio.

Filippo Grasso (Università di Messina e membro del Comitato Tecnico Scientifico Ecomusei in Sicilia), ha evidenziato come questo approccio rappresenti un’occasione per i borghi siciliani e per i Gal, in quanto unisce innovazione, partecipazione e promozione turistica sostenibile.

Per il Comune di Milazzo, presente all’incontro l’Assessore allo Sport con delega all’Ecomuseo Antonio Nicosia, che ha sottolineato il valore di questi momenti di riflessione per lo sviluppo culturale e turistico di Milazzo, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nella valorizzazione dell’Ecomuseo Chersoneso d’Oro.

L’evento è stato promosso dalla presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sicilia Letizia Bonanno, ospitato dalla Sezione di Milazzo, presieduta da Angelica Furnari, con la collaborazione delle sezioni Fidapa di Barcellona, Merì-Valle del Mela e Venetico, e con il Kiwanis Club Milazzo Città del Capo.

