La vittoria dell’Impallomeni è giunta a conclusione di una finale al cardiopalmo , concludendo una competizione avvincente e combattuta, con un punteggio che ha diviso solo di 3 punti i valori espressi in campo. Oltre al torneo, spazio anche a momenti di spettacolo ed assegnazione di premi speciali: Il titolo di MVP della manifestazione è andato a Salvatore Maiorana del Liceo Impallomeni, la gara del tiro da tre punti è stata vinta da Benjamin Jasarevic del Leonardo da Vinci, ed anche il premio per la miglior tifoseria è stato assegnato all’Impallomeni, che ha saputo sostenere i propri compagni con grande calore e correttezza.

La presenza di oltre 1500 studenti , in rappresentanza di tre istituti cittadini, ha determinato una giornata di grande successo al PalaMilone con lo svolgimento della prima edizione della “Svincolati School Cup”, fondata da Dario Del Nostro. Un evento sportivo all’insegna dello spirito di sana aggregazione e notevole impegno ed animazione nello svolgimento delle partite disputate da formazioni degli istituti: “ G. B. Impallomeni ”, “ Leonardo da Vinci ” ed “ E. Majorana ”, che si sono classificati nello stesso ordine.

