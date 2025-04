L’Assessore allo Sport Antonio Nicosia ha incontrato i rappresentanti di Youth for Christ Sicilia, Roberto Macaluso e Carmelo Milone, in vista del campo estivo diurno Exchange, in programma dal 16 al 20 giugno.

L’evento, promosso in collaborazione con l’assessorato mamertino e il British Language Centre e CBC Milazzo, accoglierà ragazzi dai 13 ai 17 anni per un’esperienza intensa di scambio culturale e linguistico con un team di adolescenti e leader provenienti direttamente da Houston, Texas. Una settimana dinamica fatta di sport, giochi, arte, conversazione in inglese e attività all’aria aperta, pensata per creare legami e offrire ai giovani un’estate diversa, ricca di stimoli e connessioni autentiche.”



«Exchange – afferma l’esponente della giunta Midili – non è solo un camp: è un’opportunità per crescere, aprirsi al mondo e imparare divertendosi. Da 15 anni, in tutta Italia, questo progetto costruisce ponti tra culture diverse e offre ai ragazzi uno spazio sicuro dove esprimersi e sviluppare competenze utili per la vita».

Al centro dell’esperienza ci sono i suoi quattro pilastri: life skills, relationship building, solid rock e fun & excitement. Youth for Christ Sicilia fa parte di Youth for Christ International, presente in oltre 140 Paesi nel mondo sin dal 1946. Exchange a Milazzo si prepara così a lasciare il segno, promuovendo crescita, relazioni e apertura verso l’altro.

«L’iniziativa – conclude Nicosia – conferma l’impegno congiunto verso un’estate educativa, inclusiva e profondamente formativa per la comunità giovanile di Milazzo».

