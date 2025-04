Gaetano Munafò, diciassettenne marciatore di Terme Vigliatore, alunno dell’istituto Majorana di Milazzo e tesserato da quest’anno con l’Asd Acquaviva delle Fonti, società campione d’Italia, ha impressionato gli addetti ai lavori nel corso della gara di 10 km su pista disputata a Prato e valevole come terza prova per l’assegnazione del titolo nazionale a squadre (nella foto lo vediamo con Carlo Mattioli, ex azzurro e responsabile del GS Carabinieri Bologna).

Munafò che quest’anno è Junior, ha ottenuto un sesto posto migliorando il suo precedente nono piazzamento nonostante abbia gareggiato con una pioggia battente che lo ha condizionato nel corso dei 25 giri della pista ma non lo ha privato del suo primato personale sulla distanza: un continuo crescendo il suo, con l’ennesimo importante miglioramento che lo pone al terzo posto in Italia fra gli atleti nati nel 2007 e che in questa stagione gareggiano con i nati nel 2006. Il tempo finale di 47’30″65 era stato ampiamente preventivato dal suo vecchio allenatore, Santino Smedili, il quale lo ha seguito durante gli anni passati come Cadetto e come Allievo nella Duilia di Barcellona.

«Ci sono notevoli margini di miglioramento – ha detto Smedili – che dipendono anzitutto dalla maturazione fisiologica dell’atleta, dagli allenamenti su distanze più lunghe, dall’acquisizione di un ritmo maggiore nelle prove ripetute sulle medie distanze che lo porteranno, già dalla fine della stagione e nel 2026, a stabilire dei tempi di assoluto rispetto che ne faranno un atleta da seguire in campo nazionale».

Munafò morde il freno, ma non ha premura. Sa che i risultati arriveranno, per cui segue costantemente gli allenamenti del suo nuovo allenatore Tonino Lopetuso con puntualità, impegno e soprattutto voglia di crescere ed emergere. I progressi evidenziati dopo ogni allenamento hanno confermato anche i risultati, nei tempi migliorati ad ogni gara.

Adesso l’obiettivo che Gaetano si pone è quello di potersi misurare, costantemente, con i suoi coetanei e con ragazzi più grandi di lui, atleti delle categorie superiori, già affermati in campo nazionale ed internazionale, di maggiore esperienza e con migliaia di chilometri di allenamento, su strada, in pista ed al coperto, ma soprattutto non costretti ad allenarsi da soli come da mesi tocca a Gaetano. La realtà che ormai vive Gaetano , punta di forza dell’Atletica Acquaviva delle Fonti, è quella di poter avere al suo fianco, negli allenamenti, gli atleti pugliesi: una promessa che gli è stata fatta e che sarà confermata a breve, alla fine dell’anno scolastico, con il trasferimento temporaneo in Puglia.

