Svincolati Milazzo – Adria Bari 89-69. Parziali : 25-17 45-28 64-44. La Svincolati Milazzo domina e batte Bari, conferma la seconda posizione in classifica questa settimana però in solitaria, vista la sconfitta della Siaz Piazza Armerina, e resta in scia della capolista Monopoli.

I ragazzi di coach Priulla partono forte, il trio Rimsa, Bolletta, Lalic spinge la Svincolati sul +6. L’ Adria Bari accorcia ma sette punti consecutivi di Scredi lanciano Milazzo sul +11 dopo 3’30 di gioco.I pugliesi reagiscono e guidati da Anibaldi e Rodriguez si riportano sotto, – 4. La controreazione dei padroni di casa non si fa attendere e dopo le realizzazioni di Rimsa e Giambò i mamertini chiudono la prima frazione sul +8, 25-17

In avvio del secondo periodo Giambò timbra il +10, la bomba di Salvatico nei minuti a seguire per il +13. Rodriguez prova a rispondere, – 9 a metà quarto, ma la Svincolati sospinta da Rimsa, Scredi e Lalic allunga ancora e va al riposo lungo sul +17, 45-28

Al rientro la musica non cambia, i Milazzesi continuano a colpire ed a metà frazione è +19. Il pubblico di casa si infiamma, Bari accusa il colpo, prova a ridurre il gap, ma Lalic e cinque punti consecutivi di Giambò ed è +20 Svincolati a fine terzo.

La gara è ormai indirizzata, Scredi, Rimsa Serie B /Svincolati Milazzo vince ancora, battuta Bari al Pala Milone.e la bomba di Giambò lanciano la formazione di casa sul +23 dopo soli tre minuti dell’ultima frazione. L’ Adria alza bandiera bianca ed i mamertini in totale controllo giungono alla vittoria, +20 finale sul punteggio di 89-69. Da registrare nei minuti finali l’espulsione di Malual per la Svincolati.

Mercoledì turno infrasettimanale, a Milazzo arriva Brindisi con palla a due alle 20.

Svincolati Milazzo. Salvatico 5 Malual 4 Quarta 4 Giambò 17 Lalic 18 Bolletta 5 Rimsa 17 Giannullo 3 Comin 2 Scredi14. Allenatore Marisi / Vice All Bertoglio

Adria Bari. Pelucchini 13 Rodriguez 13 Diomede 1 Lupo 4 Callara 7 Preite 10 Anibaldi 14 Tartamella 5 Madonna 2 Allenatore Console

Arbitri: Mameli-Catalano

