Scontro tra un camion e un furgone sulla A20 tra Milazzo e Barcellona, in direzione Palermo. Le cause sono in corso di accertamento. Due i feriti, non gravi, che sono stati trasportati all’ospedale di Milazzo.

Sul posto la polizia stradale di Boccetta e i soccorsi del 118.

Il traffico autostradale ha subito un rallentamento.

