Scontro tra un camion e un furgone sulla A20 tra Milazzo e Barcellona, in direzione Palermo. Le cause sono in corso di accertamento. Due i feriti, non gravi, che sono stati trasportati all’ospedale di Milazzo.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo, la Polizia Stradale di Boccetta e i soccorsi del 118.

Il traffico autostradale ha subito un rallentamento.

AGGIORNAMENTO. Il comunicato dei Vigili del Fuoco. Incidente stradale Questa mattina, intorno alle 5, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incidente stradale, avvenuto sull’autostrada A20, direzione Palermo, 200 metri prima dello svincolo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. La squadra proveniente dal Distaccamento di Milazzo, arrivata sul luogo con APS e pick-up attrezzato, ha estratto tempestivamente uno dei due occupanti dei mezzi scontrati, un autocarro e un furgone, tramite l’utilizzo di cesoia e divaricatore idraulico, poiché il ferito era bloccato tra il piantone dello sterzo e il sedile. Una volta liberato l’infortunato, un uomo di 35 anni, lo stesso è stato immediatamente adagiato sulla barella per essere affidato alle prime cure dal personale sanitario del 118, presente sul posto, insieme alla polizia stradale. Le cause dell’impatto sono al vaglio degli inquirenti.

Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle 7.

