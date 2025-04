Milazzo, vendeva penne per una falsa beneficenza. Ambulante bloccato oggi dalla Polizia Locale

Sequestro di materiale venduto illecitamente e un uomo sanzionato. L’operazione è stata fatta stamattina dalla Polizia Locale dopo che al Comando di via Crispi, guidato da Giacomo Villari, è arrivata una segnalazione di un gruppo di cittadini. Persone che erano state fermate da quest’uomo di mezza età davanti l’ingresso del Cimitero che, secondo le testimonianze, proponendo una raccolta di beneficenza per i bambini malati di cancro e di malattie del sangue, vendeva una penna al costo di cinque euro.

La stessa persona, di origini napoletane, con la stessa tecnica e facendo presa sulla solidarietà nei confronti di piccoli malati, ieri è stato visto anche davanti l’ingresso dell’Ospedale Fogliani. Oggi, domenica, aveva scelto il Gran Camposanto mamertino.

E a quanto pare, spesso staziona anche davanti l’ingresso del nosocomio di Taormina. La vendita illecita oggi è stata smascherata qui a Milazzo.

Tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia Locale nonostante la ricorrenza della festività delle Palme, in cui i servizi programmati sono concentrati quasi tutti sulle manifestazioni religiose cittadine. A segnalazione arrivata, sono subito intervenuti evitando che l’uomo potesse scappare in un’altra città con tutto il materiale pronto per la vendita che, invece, è stato interamente sequestrato.

