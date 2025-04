Albano Carrisi a Milazzo, il pranzo in un noto locale del centro cittadino

Al Bano Carrisi ha scelto Milazzo per il suo pranzo. Il noto cantante pugliese, che nel pomeriggio sarà a Barcellona Pozzo di Gotto ospite della nuova Coop di Via Sant’Andrea, ha deciso di fare una sosta nella città del Capo per gustare la cucina di un noto ristorante del centro cittadino.

Ovviamente la sua presenza non è passata inosservata.

