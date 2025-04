I sovrintendenti, Francesco Di Giovanni, Mario Mazzù e l’ispettore Filippo Salvadore sono i tre poliziotti del Commissariato di Milazzo premiati oggi perchè si sono particolarmente distinti per lo straordinario valore ed impegno dimostrato in servizio. La consegna degli attestati di riconoscimento da parte del Questore e del Prefetto si è svolta nell’ambito delle celebrazioni del 173° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato.

Funzionari tutti e rappresentanze del personale della Questura, dei Commissariati e delle Specialità della Polizia di Stato della provincia di Messina, alla presenza delle Autorità, della locale sezione A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) e dei familiari dei poliziotti Vittime del Dovere, si sono riuniti oggi per celebrare un appuntamento cardine del calendario istituzionale. La giornata ha avuto inizio con un momento solenne all’interno della Caserma “Nicola Calipari”. Il Questore Annino Gargano, alla presenza del Prefetto di Messina Cosima Di Stani e dei funzionari di Polizia, ha reso gli onori ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato.

Successivamente, al Teatro “Vittorio Emanuele”, scelto quest’anno per la celebrazione dell’Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il Questore Gargano, il Prefetto Di Stani e il Gonfalone della Città di Messina – decorato con medaglia d’oro al valor militare – sono stati accolti da un picchetto composto da personale della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato e dalla banda musicale della Brigata Aosta. A seguire, si è data lettura dei messaggi inviati dalle massime Autorità di Stato e dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



La cerimonia, momento di incontro ma anche di analisi del lavoro svolto nell’ultimo anno, ha visto protagonista il personale della Polizia di Stato operante nella provincia di Messina a cui è andato il sentito ringraziamento del Questore Gargano, il quale ha sottolineato come grazie alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno sono stati raggiunti importanti risultati, determinanti per il bene e la sicurezza dei cittadini.

Nelle parole del Questore, infine, un commosso pensiero in ricordo di Sara Campanella, la giovane donna uccisa nei giorni scorsi a Messina: a lei e a tutte le donne vittime di violenza, la promessa di mantenere una presenza vigile e un impegno costante con tutti gli strumenti a disposizione contro ogni tipo di prevaricazione. Un fenomeno, quello della violenza di genere, testimoniato a Messina nell’ultimo anno dai risultati di polizia giudiziaria nell’ambito dei reati di stalking e maltrattamenti: 47 arresti, 247 denunce alla Autorità Giudiziaria, 51 allontanamenti dalla casa familiare con contestuali divieti di avvicinamento alla persona offesa.



Nel 2024 sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del Questore (+94%) e più che triplicati gli allontanamenti del soggetto maltrattante dalla casa familiare (+224%).

In particolare, dal 2023 ad oggi, il Questore di Messina ha adottato 144 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori e/o violenza domestica. Al lavoro di repressione è stata infatti associata la campagna nazionale di informazione e prevenzione “Questo non è amore”. In particolare, massimo è stato il livello di attenzione al controllo del territorio in città e in tutta la provincia: sono 201.623 i soggetti e 94.808 i veicoli sottoposti a controllo, nell’ambito di servizi ordinari e straordinari, anche con l’apporto di reparti speciali e di rinforzo, specie nelle aree e nei quartieri a più alto rischio di criminalità. Sono 361.070 i nominativi sottoposti a verifica dagli operatori della Polizia di Frontiera – Scalo Marittimo, nell’ambito della consueta attività di monitoraggio dei turisti che, scendendo dalle navi da crociera, visitano la città di Messina.



Nel complessivo bilancio degli uffici investigativi, sono 1.855 le persone denunciate e 404 quelle arrestate. Resta significativo il dato relativo al numero di interventi legati a crimini perpetrati nell’ambito della produzione e dello spaccio di sostanza stupefacente: sequestrati oltre 26 kg tra marijuana e hashish, oltre 39 kg di cocaina e derivati, a cui si aggiungono 99 armi da sparo sequestrate penalmente e 55 armi sottoposte a ritiro cautelare. Altri dati di rilievo sono quelli attinenti al fenomeno migratorio: sono 27.865 gli stranieri – oggi – regolarmente soggiornanti a Messina e 13.070 i titoli di soggiorno rilasciati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Messina dal 1° gennaio 2024 ad oggi (tra cartacei ed elettronici). L’Ufficio Immigrazione, nell’ultimo anno, ha disposto 106 provvedimenti di allontanamento di stranieri (tra extracomunitari e comunitari) e 11 rimpatri con accompagnamento diretto alla frontiera. Sono stati emessi dal Questore 31 D.A.Spo. e 64 i D.AC.ur, 63 i fogli di via obbligatori e 61 gli avvisi orali adottati a seguito della relativa intensificata attività istruttoria svolta sempre dalla Divisione Anticrimine.

Momento clou della cerimonia, la premiazione dedicata ai vincitori, a livello provinciale, della 7^ edizione del concorso “PretenDiamo Legalità”, iniziativa che vede ogni anno impegnati i poliziotti con incontri in tutti gli istituti scolastici. I vincitori dell’edizione 2023-2024, a livello provinciale, sono stati l’I.C. “Santa Teresa di Riva”, l’I.C. “Santa Lucia del Mela”, l’I.C. “Torregrotta”, l’I.I.S. “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto. Fondamentale il contributo tecnico degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”.

