Un evento che trasformerà la tua vita insegnandoti a scegliere gli strumenti giusti per il tuo benessere fisico e mentale attraverso pratiche incentrate su un metodo innovativo. E’ quello che ti offrirà “Verso il tuo Benessere”, che si svolgerà dal 10 all’11 maggio all’Eolian Milazzo Hotel, ideato ed organizzato da Adriano Russo, fisioterapista, mental coach.

Un evento fatto di presentazioni, workshop e attività pratiche guidate da esperti. Ma non solo. Un modo per entrare a contatto con altre persone che condividono la tua stessa passione per il benessere e, come te, sentono il bisogno di migliorare la propria vita e la propria salute.

In che modo? Scoprendo come lo stress incide sulla tua vita e l’importanza della respirazione, del movimento fisico e dell’atteggiamento mentale. Ma comprendere anche come i dolori muscolo-scheletrici possono anche essere legati allo stress. Spesso non si conosce quanto questo possa influire sul nostro stato di salute. Nozioni importanti anche per chi, pur non avendo ancora dolori, vuole ridurre lo stress quotidiano dettato da varie preoccupazioni che derivano dal lavoro, da una relazione o dalla mancanza di tempo libero, per prevenire problemi futuri e migliorare il proprio benessere generale. Durante “Verso il tuo Benessere”, imparerai, quindi, ad utilizzare il diaframma e le varie tecniche di respirazione per diminuire stress e ansia, conoscere le basi dell’alimentazione ed i suoi benefici, capire come le emozioni possano influenzare la postura e viceversa, conoscere l’importanza del movimento fisico e come aumentare l’energia per essere superproduttivi. Capirai quanto l’organizzazione del tempo sia funzionale al tuo benessere. Migliorerai la tua autostima. Imparerai le basi della meditazione. Definirai il tuo stile di vita ideale attraverso obiettivi a breve, medio e lungo termine.

E il risultato? Un equilibrio psicofisico e un’energia duratura sin dalle prime ore del mattino.

L’iniziativa nasce da uno studio frutto dell’esperienza personale che ha permesso allo stesso Adriano Russo di elaborare delle tecniche per vincere lo stress e raggiungere il benessere del corpo e della mente. «Ho attraversato un periodo problematico dal quale sono uscito concentrandomi su me stesso e sulla necessità di riprendere in mano la mia vita – afferma Adriano -. La respirazione, il movimento, la meditazione hanno avuto un ruolo molto importante nella mia risalita, ed ho quindi pensato ad un percorso rivolto a quanti abbiano bisogno di essere aiutati sul piano della salute fisica e mentale. Partendo dalla mia storia e dalla mia rinascita ho deciso di formarmi come mental coach e docente del respiro per unire queste discipline al mio lavoro, considerando che il 95 per cento delle persone che vengono in studio associano ai dolori un livello di stress pari a 7.8 di media su una scala da 0 a 10. Ho creato il Metodo C.O.R.P.O. che oltre a lavorare sul dolore muscolo scheletrico mi permette di agire a 360 gradi attraverso un approccio risolutivo sulle cause che generano stress attraverso la crescita personale; sulla respirazione, fondamentale per il rilassamento fisico e mentale e infine grazie alla collaborazione con un nutrizionista agire sull’aspetto alimentazione per un benessere globale».

Chi è Adriano Russo e perché dovresti ascoltarlo? Fisioterapista specializzato al JSCC – Jones Institute Europe, ideatore del metodo C.O.R.P.O., Coach certificato del metodo “Risveglio Direzionale”, docente della Medical Breathe University.

OPERATORE DIPLOMATO METODO COUNTERSTAIN una tecnica manuale americana in cui si va a lavorare attraverso delle manipolazioni non traumatiche caratterizzate da posizioni di rilassamento del corpo della durata di 90”.

MANIPOLAZIONE FASCIALE, METODO STECCO una tecnica di terapia manuale che lavora a livello della FASCIA, ovvero quella struttura che ricopre gran parte del nostro corpo, non solo a livello muscolo-scheletrico.

RIEDUCAZIONE POSTURALE BACK SCHOOL una tecnica posturale atta a prevenire e curare il mal di schiena e la cervicalgia.

ACCADEMIA TERAPIE STRUMENTALI PHIT

METODO RAGGI ovvero una tecnica posturale che riequilibra globalmente il corpo, agendo sulle cause profonde delle posture scorrette.

