Svincolati School Cup, il 14 aprile le scuole di Milazzo si sfidano in un torneo di basket

Si svolgerà lunedì 14 aprile, alle 9, al Pala Milone di Milazzo, il torneo di basket Svincolati School Cup promosso dall’Asd Svincolati Milazzo, il Gruppo Studentesco All-in, in compartecipazione con il Comune di Milazzo e con il patrocinio della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro).

Le rappresentative di atleti dell’Itt Ettore Majorana, dell’Itet Da Vinci e del Liceo Impallomeni di Milazzo si sfideranno in un torneo di basket con formula triangolare.

Ma sarà anche l’occasione per parlare di sport in presenza di un nutrito gruppo di studenti – il Palazzetto sarà riempito sino a capienza massima – e di ospiti istituzionali come il sindaco della città Pippo Midili, l’assessore comunale allo sport Antonio Nicosia, l’assessora regionale avente la stessa delega Elvira Amata e la presidente della Fip Sicilia (Federazione Italiana Pallacanestro) Cristina Correnti.

«Lo sport può essere un impegno magnifico, lo strumento perfetto per combattere una quotidianità disturbata. Per combattere l’apatia e migliorare la propria salute. Ecco perché dobbiamo promuoverlo tramite eventi di questo tipo» sono le parole con cui il fondatore del Gruppo Studentesco All-in Dario Nostro ha voluto presentare il torneo. «L’obiettivo – continua – dichiarato è creare una nuova passione positiva non solo nei giocatori, che forse la passione già ce l’hanno, ma soprattutto nelle altre centinaia di studenti spettatori».

E proprio questi studenti spettatori verranno coinvolti secondo lo spirito del fair-play, confrontandosi in una gara di tifo.

