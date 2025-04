« Siamo contenti di aver definito questo regolamento – hanno affermato i consiglieri del gruppo di Forza Italia, Santino Saraò, Giuseppe Stagno, Valentina Cocuzza , assieme al presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva e all’ex assessore Maurizio Capone che consente di mettere ordine ad una questione che si trascinava da tempo. Il Regolamento – spiega Saraò – prevede il rispetto di determinati parametri ed il pagamento di una somma per procedere alla pubblicazione dei manifesti da parte delle società che svolgono il servizio di onoranze funebri».

Diventa realtà il regolamento delle affissioni annunci funebri del comune di Milazzo , voluto fortemente da Forza Italia. In questi giorni sono state installate le bacheche che permetteranno alle società di onoranze funebri di collocare i manifesti in spazi ben definiti evitando dunque una affissione selvaggia sui muri cittadini o sui pali della pubblica illuminazione .

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.