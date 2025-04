Nelle splendide cornici del lungomare di Ponente, del centro storico e di Capo Milazzo, si è svolta la staffetta milazzese della Run4Hope 2025, promossa dalla A.S.D. Polisportiva Milazzo e sostenuta dal Comune, il cui meraviglioso Atrio dei Carmelitani ha fatto da sfondo al passaggio di testimone tra la società sportiva del Capo e l’Indomita Torregrotta che ha proseguito la corsa direzione Messina.

La Run4Hope, giunta alla sua quinta edizione, è un Giro d’Italia podistico solidale strutturato in staffette non competitive organizzate in forma sincrona regione per regione, che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.

Per quest’anno, le somme raccolte con le iscrizioni di ogni singolo partecipante saranno devolute alla Fondazione AIRC per la ricerca sui tumori pediatrici in occasione del loro 60° anniversario.

Non si è fatta scappare l’occasione di fare del bene facendo ciò che sa fare meglio la A.S.D. Polisportiva Milazzo, addirittura con un duplice sforzo: prima ha schierato la componente femminile che, dopo aver preso in carico il testimone dalla Podistica Barcellona, ha raggiunto Piazza Roma; qui ha ricevuto il cambio dalla staffetta maschile, la quale dopo aver toccato Capo Milazzo, è ridiscesa fino al Palazzo Municipale, sede, fin dal 2021 del simbolico passaggio di testimone quale messaggio di solidarietà e di comunità.Ad attenderli l’Assessore allo Sport, Antonio Nicosia, in rappresentanza del Sindaco, ed una gazzella dei Carabinieri.

L’Arma dei Carabinieri ha patrocinato, a livello nazionale, l’evento di beneficenza e, qui a Milazzo, ha rinforzato la staffetta maschile con la presenza del Comandante della locale Compagnia Carabinieri, il Capitano Alberto Del Basso, ad ulteriore suggello del sostegno dell’Istituzione alla lotta a tutte le forme tumorali.

