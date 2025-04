Alle 19 è, infatti, in programma l’incontro “Il racconto del Telo Quaresimale Settecentesco , storia e spiritualità “ . «Vi inviatiamo a partecipare – precisa Guglielmo Maneri presidente di Italia Nostra Sezione Milazzo – Si tratta di un’iniziativa di riscoperta e conoscenza di una significativa testimonianza del Patrimonio culturale della nostra Città. Ne parleremo con la restauratrice Monica Cann illo e il professore Francesco Scolaro . Sarà anche l’occasione per una breve visita delle opere d’arte contenute nella chiesa con il professore Domenico Le Donne ».

Si tratta di un’opera ad olio su tela di lino dal caratteristico colore azzurro riportante una complessa composizione iconografica basata su scene tratte dalla narrazione del Libro dei Re e dal capitolo IX della Lettera agli ebrei come riportato nel finto cartiglio in basso.

