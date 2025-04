Si terrà domani, venerdì 11 aprile, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina l’evento “Donne e Lavoro: un approccio intersezionale“, organizzato nell’ambito del progetto europeo SPEED-FEM da Fondazione Sodalitas e Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con il Gruppo Caronte & Tourist.

L’evento comincerà alle 9:30 e sarà finalizzato alla firma ufficiale della Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro da parte di Sicindustria, un passo significativo verso la diffusione di politiche inclusive nel mondo del lavoro siciliano, in un Paese che, in generale, si colloca ancora al di sotto della media europea per quanto riguarda l’uguaglianza di genere nell’occupazione.

In quest’occasione, il Gruppo Caronte & Tourist, partner dell’evento, condividerà la propria esperienza pionieristica sulla parità di genere nel settore marittimo, tradizionalmente caratterizzato da una forte presenza maschile.

Al convegno parteciperanno figure istituzionali di rilievo, tra cui Giovanna Spatari, Rettrice dell’Università di Messina, Federico Basile, Sindaco di Messina, e Pietro Franza, Presidente di Sicindustria Messina nonché Amministratore Delegato di Caronte & Tourist. Presenti anche rappresentanti di realtà aziendali virtuose del territorio come A2A Energiefuture, Agrumaria Reggina, C.I.R.S. Casa Famiglia, Irritec, oltre a esponenti degli Ordini professionali locali.

Il progetto SPEED-FEM, nato dalla collaborazione tra Fondazione Sodalitas, Soleterre, Fondazione Libellula per l’Italia, KEAN e D&I per la Grecia, è dedicato alla valorizzazione delle competenze femminili nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle specifiche caratteristiche di ogni donna.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin