A Gigliopoli la “Festa della Primavera”, due giornate di magia per i bambini. Ecco il programma

A Gigliopoli la “Festa della Primavera”, due giornate di magia per i bambini. Ecco il programma

In occasione delle vacanze di Pasqua Gigliopoli, la città dei Bambini Spensierati, si prepara ad accogliere bambini dai 6 ai 14 anni per due giornate speciali, interamente dedicate alla scoperta della primavera, della natura e delle tradizioni pasquali. Un’occasione unica per vivere esperienze creative, ludiche e didattiche, immersi nella bellezza della stagione più fiorita dell’anno. Ecco il programma.



Giovedì 17 aprile – Il Risveglio della Primavera

I partecipanti potranno immergersi nei profumi e nei colori della primavera attraverso laboratori creativi, attività legate agli elementi naturali, costruzione di talismani, realizzazione di mandala e le imperdibili Olimpiadi di Primavera. Un’avventura che stimola i sensi e la fantasia dei bambini, per un risveglio di creatività e divertimento.



Venerdì 18 aprile – Il Segreto del Coniglio Pasquale

Il mitico Coniglietto Pasquale sarà il protagonista di una dolce caccia al tesoro, con attività che includono la pittura delle uova, laboratori di cucina e giochi interattivi con i coniglietti della fattoria. Una giornata tutta dedicata alle tradizioni pasquali, con momenti di gioco, creatività e condivisione.

Orari: dalle 8.30 alle 17.30. Incluso: merende e pranzo per entrambe le giornate

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

È possibile iscriversi a una o a entrambe le giornate. Il contributo previsto andrà a sostenere le attività educative del progetto Gigliopoli, un’opportunità per i bambini di apprendere e divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante.

Info 090 9281274 WhatsApp: +39 351 573 2193

È iniziata, inoltre, la campagna per il 5×1000, se non hai ancora preso impegni, sostieni il nostro sogno realizzato che è “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati” e aiutaci a farlo crescere. Grazie! C.f.: 02705580831

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin