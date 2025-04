MONFORTE SAN GIORNO. Si è conclusa con grande partecipazione la tappa di Monforte San Giorgio del progetto Le Valli del Mito e della Musica, promosso dal Gal Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza. Due giornate dense di eventi, emozioni e contenuti, che hanno animato Piazza IV Novembre trasformandola in un palcoscenico di eccellenze gastronomiche, cultura locale e riflessioni sul futuro.

Sabato 5 aprile, la cerimonia di apertura ha dato il via alla manifestazione con i saluti istituzionali, seguiti dallo showcooking dello chef Giuseppe Geraci e dalla dolce creazione firmata dal maestro gelatiere Rosario Leone D’Angelo (Sikè Gelato). Emozionante anche l’esibizione dei piccoli studenti della Scuola Primaria “Stefano Tuccio”, protagonisti di un momento di grande tenerezza e orgoglio comunitario.

Le degustazioni gratuite, realizzate con il supporto di ITS Albatros e AIS Sicilia, hanno valorizzato i prodotti del territorio, concludendo la serata con la musica de Cabbunari di Saponara.

Domenica 6 aprile, riflettori puntati sulla Tavola Rotonda dal titolo “Territorio, Salute e Formazione: strategie per lo sviluppo sostenibile”. Un dibattito ricco e trasversale che ha visto coinvolti esperti e rappresentanti del mondo accademico, agricolo e della formazione. Tra i presenti: Antonio Pinizzotto (sindaco di Monforte San Giorgio), Cateno De Luca (sindaco di Taormina), Antonella Sidoti (presidente ITS Albatros), Carmen Simone (biologa nutrizionista), Nino Modica (Don Il Candito Siciliano), Santi Vasari (Azienda Agricola Vasari), Nicola Cicero (UniMe), Grazia Di Paola (Ais Sicilia).

A seguire, un emozionante showcooking dello chef Paolo Romeo. Gran finale con lo spettacolo dell’artista Peppe Voltarelli, che ha chiuso la tappa con la forza della musica d’autore. Antonio Bonfiglio, presidente del Gal Taormina Peloritani, ha dichiarato: «Il Gal è prima di tutto azione: azione concreta sul territorio, con le comunità e per le comunità. Non possiamo fermarci davanti alle difficoltà, ma dobbiamo trasformarle in una spinta a costruire nuove opportunità. In questi due giorni ho avuto il piacere di conoscere tante realtà, soprattutto giovani, che scelgono di restare e crescere qui. Questo è il segnale più forte: c’è un Sud che vuole fare e vuole restare».

Il sindaco di Monforte San Giorgio, Antonio Pinizzotto ha tenuto a ringraziare il Gal: «Questa due giorni è stata un’occasione importante per valorizzare la nostra comunità e far emergere le potenzialità di Monforte San Giorgio e dell’intera Valle del Mela. Abbiamo messo al centro le persone, i saperi e i sapori autentici del territorio, offrendo momenti di riflessione, confronto e condivisione. Ringrazio il Gal Taormina Peloritani per questa opportunità: progetti come questo aiutano i piccoli comuni a costruire futuro, rafforzando l’identità e creando occasioni di crescita sostenibile e duratura»

Ospite a Monforte San Giorgio il deputato regionale e sindaco di Taormina Cateno De Luca: «Il progetto del Gal, ha affermato De Luca, è figlio di una visione iniziata anni fa: recuperare la memoria degli antichi mestieri e restituire dignità al sapere locale. Stiamo lavorando per la nascita di un Istituto Superiore dedicato alle tradizioni popolari, che diventerà una scuola diffusa su tutto il territorio del Gal. La nostra identità deve tornare ad essere una forza trainante, anche per affrontare i paradossi della filiera corta e della produzione locale. Dobbiamo riappropriarci del nostro tempo, della nostra alimentazione, dei nostri ritmi. E dobbiamo farlo partendo da noi stessi, con una rivoluzione culturale che rimetta al centro la salute, il cibo, le relazioni».

Prossimo appuntamento con Le Valli del Mito e della Musica a Letojanni il 12 e 13 aprile, per proseguire il viaggio alla scoperta delle identità e delle eccellenze della Valle del Ghiodaro.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin