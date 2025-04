Altri due appuntamenti per la stagione invernale del Teatro Trifiletti.

Giovedì 10 aprile c’è tanta attesa per il concerto di Mario Incudine che presenterà “Il senso della misura live”, titolo del suo ultimo lavoro discografico. Un disco che raccoglie dodici brani (undici inediti) ricchi di una musicalità nuova che mette insieme moderno e tradizione.



Domenica 13, invece, toccherà a Danilo Rea, pianista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di improvvisazione, con una lunga carriera costellata da prestigiose collaborazioni, rendere omaggio a un’icona della storia del jazz: Billie Holiday. La narrazione è affidata all’attrice teatrale Barbara Bovoli, anche autrice del testo, mentre interpreterà i più grandi successi della cantante la meravigliosa voce di Oona Rea, talento innato e figlia d’arte di Danilo, con il quale ha girato i palchi di mezzo mondo.



L’ultimo appuntamento della stagione teatrale 2024-2025 è fissato invece per domenica 11 maggio, con un’altra presenza d’eccezione: Chiara Francini con “Forte e Chiara”, un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario dove l’artista racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin