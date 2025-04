Milazzo, inaugurato il campo “OcrSharkScamp 2.0”. Il secondo in provincia di Messina

Inaugurata a Milazzo una nuova e innovativa struttura sportiva, destinata a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di Ocr (Obstacle Course Racing). Centinaia di persone hanno partecipato all’evento di apertura del campo OcrSharkScamp 2.0, dove hanno avuto la possibilità di provare in anteprima i vari ostacoli che caratterizzeranno questo nuovo spazio.

Il nuovo campo si trova in via Rio Rosso 186, all’interno della Polisportiva Sikelia, una struttura già nota per la sua offerta sportiva nel tiro con l’arco. Con l’inaugurazione di questo campo, Milazzo diventa la sede del secondo impianto Ocr della provincia, ma ambisce a diventare uno dei più all’avanguardia dell’intero panorama italiano.

Il campo OcrSharkScamp 2.0 si estende su un ampio spazio all’aperto, dotato di strutture moderne per ostacoli in sospensione, esercizi di equilibrio, muri da scalare e altre sfide che permetteranno agli atleti di testare le proprie capacità fisiche e mentali. Inoltre, la struttura prevede un’area coperta che consentirà di continuare gli allenamenti anche durante i giorni di pioggia, garantendo così la continuità delle attività.

Gli allenamenti si terranno ogni martedì e giovedì, dalle 18 alle 20, e ogni sabato mattina, e sono aperti a tutti, dai più giovani (dai 8 ai 14 anni) agli adulti, per permettere a ciascuno di migliorare la propria preparazione. L’inclusività è uno dei punti di forza di questa nuova attività, che si propone di attrarre appassionati di tutte le età e livelli di esperienza.

Il campo milazzese ospiterà la “Nettuno Ocr Race – Team Battle”, la prima gara di Ocr (Gara su Tracciato ad Ostacoli) della provincia di Messina. Un evento che si terrà il prossimo 1 giugno e che porterà atleti da tutta la sicilia e non solo, dando così un’importante visibilità a questa nuova realtà sportiva.

Questa apertura segna un importante passo nella diffusione dello sport Ocr in Sicilia, offrendo ai partecipanti non solo un impianto all’avanguardia, ma anche la possibilità di entrare in un ambiente stimolante e di alta qualità, dove l’adrenalina e il divertimento si uniscono alla crescita fisica e mentale.

