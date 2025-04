Venerdì 11 aprile, alle 16, a Palazzo D’Amico è in programma un convegno sul Turismo Digitale e la Gamification, una strategia innovativa che applica dinamiche di gioco a esperienze culturali, naturalistiche e urbane per un nuovo coinvolgimento innovativo nel modo di viaggiare – in particolare le giovani generazioni – e promuovere un turismo sostenibile e consapevole, attraverso app, piattaforme immersive e tour interattivi.

Ospite principale dell’evento sarà Fabio Viola: professore a contratto per diverse Università e Accademie e engagement trainer per aziende private. Per oltre un decennio ha lavorato con aziende di videogiochi internazionali su titoli come Fifa, The Sims e Crash Bandicoot. È attualmente coordinatore del piano strategico “Alghero Città che Gioca” nonché curatore area videogame al Museo Nazionale del Cinema in Italia e dell’area game al Lucca Comics & Games (il più grande evento occidentale del Comicon).

All’evento interverranno il professor Filippo Grasso per l’Università di Messina e Mario Sfameni, presidente del Gal Tirreno Eolie.

Alla fine del convegno saranno premiati alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo San Filippo Del Mela, sede di Santa Lucia Del Mela che hanno iniziato a testare la nuova app “Chersoneso”.

Per studenti e le scuole, la parte interessante è la Digital storytelling e Gamification in ambito didattico: due strategie funzionali per promuovere nelle proprie classi un apprendimento significativo e cooperativo e per sviluppare al meglio le competenze previste da DigComp 2.2 e DigCompEdu.

L’evento è organizzato dalla Fidapa BPW Italy Distretto Sicilia rappresentata da Letizia Bonanno, in collaborazione con l’Assessore allo Sport con Delega all’Ecomuseo “Chersoneso D’Oro” Antonio Nicosia, il Gal Tireno Eolie e Kiwanis Città del Capo – Milazzo.

Sarà moderato da Angelica Furnari, presidente della sezione di Milazzo della Fidapa BPW.

