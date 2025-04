“Gli angeli Mamertini”, una partita per ricordare Alba Munafo, Marco Salmeri e Alessandro Scalzo

E’ in programma per mercoledì 16 aprile, allo stadio “Marco Salmeri” di Milazzo, il memorial “Gli angeli Mamertini“. Competizione calcistica in cui una rappresentativa di calcio maschile dell’istituto Leonardo da Vinci sfiderà i compagni del “Majorana”.

L’evento, rivolto agli studenti, è finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali. Verranno ricordati: Alba Munafo, Marco Salmeri e Alessandro Scalzo, tragicamente morti in incidenti stradali.

Alla partita saranno presenti, le autorità civili, militari e religiose, la S.S. Milazzo insieme ad alcuni calciatori, le famiglie Munafò, Scalzo e Salmeri.

