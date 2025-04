LA CURIOSITA’. Da qualche giorno gira sui social la foto di Primula, la cagnolina che per tanti anni ha vissuto nell’asse viaro di Milazzo. A pubblicarla un’amica del suo proprietario, l’uomo che nel giugno del 2023 ha deciso di adottarla rispondendo ad un appello di Loredana Ofria che da tempo controllava, insieme ad altri cittadini, la cognolina viste le pericolose condizioni in cui viveva.

Quotidianamente, infatti, la sua vita veniva messa a repentaglio dal passaggio delle automobili che sfrecciavano nell’arteria. Una situazione che era pericolosa anche per la sicurezza degli automobilisti.

Più volte Primula (battezzata con il nome di un vicino complesso edilizio) era stata al centro di alcuni “blitz animalisti”. I volontari delle associazioni cittadine, infatti, avevano cercato invano di recuperarla. Ma lei era sempre riuscita a scappare.

Due anni fa, invece, Loredana riesce a metterla in salvo. Poi l’adozione. Subito dopo sulla storia di Primula è calato il silenzio per volere del proprietario. Oggi, grazie alla foto pubblicata su Facebook, si ritorna a parlare della cagnolina che per anni ha tenuto con il fiato sospeso molti milazzesi. Ora felice e al sicuro.

