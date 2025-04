Continuano gli appuntamenti nell’ambito dei festeggiamenti del decennale dell’istituto Nautico di Milazzo. La preside dell’istituto “Leonardo Da Vinci” Stefania Scolaro ha presentato i prossimi appuntamenti che si terranno nel prossimo weekend (venerdì 11 e sabato 12 aprile) quando il lungomare Garibaldi si trasformerà in un “Villaggio del Mare” con la presenza di dodici stand che ospiteranno oltre all’istituto Nautico, la Capitaneria di Porto di Milazzo, il Mu.Ma, l’Area Marina Protetta, Marevivo, la Lega Navale, l’Ogs – istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Santuario di San Francesco, l’agenzia marittima Paolo Laquidara, il gruppo del Santuario di San Francesco di Paola, la stazione zoologica Anto Dohrn insieme all’Ispra.



«Un altro momento importante – ha detto la preside Scolaro dopo il messaggio di saluto inviato dal sindaco Pippo Midili – che ci auguriamo coinvolta non solo la scuola ma anche la città».

Giorno 12 invece è prevista la premiazione del concorso su opere artistiche e poesie legate al mare. Saranno tre i premiati per ogni sezione e le scuole che hanno partecipato. Tutti gli alunni partecipanti riceveranno dei gadget in ricordo del decennale del Nautico. Presidente della giuria del concorso è Luisa Bonaccorsi che è intervenuta in conferenza stampa insieme alla professoressa Zucconi.

Durante la conferenza stampa la preside si è collegata con la direttrice generale dell’Istituto Nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Paola Del Negro che ha annunciato la presenza il 14 e il 15 aprile nel porto di Milazzo della nave rompighiaccio Laura Bassi, in grado di agire sia al polo Artico che Antartico, che, per l’occasione, darà l’opportunità agli studenti di comprende le funzioni e le competenze.

Altri contributi, durante la conferenza, sono giunti dal comandante della Capitaneria di porto, Alessandro Sarro, da padre Saverio Cento del Santuario di San Francesco, Francesco Iannucci della Lega Navale dai rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte nell’evento e da Carmelo Isgrò del Museo del Mare di Milazzo che ha parlato della presenza in mare della barca Cassiopea.

Durante i giorni del “Villaggio del Mare” ci sarà la possibilità di effettuare un breve giro in mare. Per prenotare la veleggiata a bordo di Cassiopea si deve contattare il numero del MuMa: 380.7641409

E’ obbligatorio per chiunque desideri salire a bordo di Cassiopea stampare tutto il documento a questo link (compreso le pagine delle regole) compilarlo, firmarlo (tre firme) e consegnarlo prima di salire a bordo: https://docs.google.com/document/d/15PpSx7D64h1UVgpJq1kARKK8XRFvLi5KcV6yvg3ARVU/edit?usp=sharing

