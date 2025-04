Si tratta di una celebrazione fortemente voluta dal comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Alessandro Sarro. Un precetto pasquale all’aperto che si svolgerà domani, martedì 8 aprile, alle 11.30, a Vaccarella dove è posizionato il monumento di Padre Pio.

Una scelta fatta per sottolineare l’importanza del borgo marinaro milazzese come parte integrante del Porto di Milazzo. E per ricordare la nuova nomina di padre Saverio Cento, cappellano del Porto e adesso anche amministratore parrocchiale di Santa Maria Maggiore.

Il messaggio che il comandate Sarro, in accordo con padre Cento, vuole far arrivare ai cittadini è il legame esistente da sempre, ma più forte negli ultimi tempi, tra la gente di mare, San Francesco e il Porto di Milazzo. Come parroco del posto sarà proprio padre Saverio, già superiore del Santuario di San Francesco di Paola, a celebrare la messa a cui prenderanno parte le autorità civili e militari della città.

La celebrazione verrà animata dal coro dell’istituto Leonardo da Vinci diretto dalla preside Stefania Scolaro che festeggia quest’anno il decennale del Nautico. La dirigente per l’occasione ha messo in cantiere una serie di eventi organizzati in stretta collaborazione con il comandante Sarro e padre Saverio Cento.

Padre Saverio Cento intanto oggi ha festeggiato il suo compleanno con una visita religiosa alla petroliera Divina. Un’attività organizzata dal Comitato territoriale per il welfare della Gente di Mare con sede a Milazzo, costituito dalla Capiraneria di Porto, dal Comune, dall’Apostolato del Mare, dalla Stella Maris e vari operatori portuali tra cui i servizi tecnico nautici (ormeggiatori e piloti).



«Una bella mattinata – dice il sacerdote – organizzata per portare gli auguri pasquali ai lavoratori delle petroliere ormeggiate nel porto mamertino».

