PACE DEL MELA. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un 45enne di Pace del Mela, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, nonché porto illegale di esplosivi in luogo pubblico.



I carabinieri della Stazione di Spadafora e della Sezione Radiomobile di Milazzo sono intervenuti dopo una chiamata arrivata al numero di pronto intervento 112. La richiesta di auto proveniva da una donna che aveva segnalato di sentirsi minacciata dall’ex convivente.



Nelle vicinanze di un’autovettura parcheggiata che da accertamenti risultava di proprietà della presunta vittima, i militari dell’Arma hanno fermato un uomo che alla vista delle pattuglie aveva accennato un tentativo di fuga.



Con l’individuo bloccato, i Carabinieri hanno effettuato un’accurata ispezione dei luoghi che ha permesso di trovare e sequestrare una bottiglia incendiaria, posizionata proprio vicino all’autovettura della presunta vittima che risultava in parte danneggiata. Inoltre, i militari dell’Arma hanno sequestrato un’identica bottiglia, scovata nel bagagliaio dell’autovettura in uso all’indagato.



Definito il quadro indiziario, l’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.







