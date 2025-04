«Questo riconoscimento – ha sottolineato l’esponente della giunta Midili – vuole essere l’occasione per testimoniare, con momenti simbolici, la politica dello sport che si svolge nella nostra città». Successivamente l’assessore Antonio Nicosia, assieme al presidente del consiglio Alessandro Oliva , ha presenziato al primo appuntamento di Educazione alla Disciplina del Karate rivolta alle donne.

Aricò vanta un palmares di tutto rispetto nonostante la giovane età: 9 podi nazionali di cui 5 sul gradino più alto dal (2016 al 2025), 7 vittorie di manche nazionali, 5 Titoli Regionali. «Tanti sacrifici, anche per allenarsi – ha detto Eros – ma quando arrivano questi risultati tutti resta alle spalle. L’obiettivo è continuare a lavorare con impegno per raggiungere nuovi traguardi».

Il ventenne milazzese ha vinto il titolo nella pista di Rosolina Mare a conclusione di una grande stagione, con una manche d’anticipo, grazie alle vittorie nelle precedenti gare. Aricò (KTM – Milani) ha dominato le due manche della Ama Mx2, dimostrando così di meritare ampiamente il titolo di campione tra la soddisfazione dei familiari ed in particolare del padre Stefano da sempre suo angelo custode durante gli allenamenti e le gare.

In occasione della Giornata Internazionale dello Sport a palazzo dell’Aquila l’assessore allo sport Antonio Nicosia ha premiato il neo campione italiano “Supermarecross 2025”, Eros Aricò .

