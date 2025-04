Inizialmente la struttura era prevista all’interno del parco giochi di San Pietro, nella Piana milazzese, ma dopo dei sopralluoghi e un confronto con i residenti si è deciso di optare per un altro luogo. E così la scelta è caduta sul quartiere San Giovanni, a due passi dall’asse viario, tenuto conto che nelle vicinanze c’è anche un’ampia area a parcheggio al servizio pure della stessa scuola

La zona individuata per la realizzazione dell’opera, finanziata dalla Raffineria di Milazzo, è adiacente alla palestra della struttura scolastica. I lavori sono stati consegnati alla ditta Biodeil di Milazzo che si è aggiudicata l’appalto.

Il primo campo comunale di Padel verrà realizzato all’interno dell’area che ospita la scuola elementare “Domenico Piraino” in via Trimboli.

