Scandone Avellino 69/Svincolati Milazzo 72. Parziali: 18-22, 27-39, 51-52. La Svincolati Milazzo non si ferma più e torna da Avellino con l’ennesimo successo pesante. I ragazzi di coach Priulla matematicamente ai Playoff, visti i concomitanti passi falsi della Siaz Piazza Armerina e della Viola Reggio Calabria, timbrano il secondo posto a due sole lunghezze dalla capolista Monopoli. Al Pala Del Mauro la Svincolati Milazzo parte forte e sospinta dalla buona vena realizzativa di Lalic, Scredi e Bolletta va sul +9.

Avellino con le polveri bagnate non realizza e Rimsa dal pitturato mette dentro il canestro del +11. Soliani e Trapani si scuotono e cosi Avellino accorcia sul – 1 a 3.23 dalla prima sirena. I ragazzi di Coach Priulla nel finale della prima frazione vanno a segno con Malual e Lalic per il +4. Nel secondo periodo Malual in evidenza per il +9, la Scandone ci prova con Pichi ed il solito Trapani ma i mamertini allungano nuovamente a metà frazione grazie a Giambò. La Svincolati resta avanti, tiene a distanza i padroni di casa ed al giungere del riposo lungo chiude sul +12. Al rientro Avellino parte bene ed a metà quarto accorcia sul – 5 con Stefanini in evidenza. Coach Priulla chiama timeout, al rientro i bianco-blu ancora avanti ma poco prima del minuto finale i padroni di casa con Cantone operano il sorpasso, +1.

Un canestro di Quarta per il controsorpasso e Milazzo chiude il terzo quarto sul +1, 51-52. Ultimi dieci minuti, Cantone tiene i suoi sul pezzo ma uno scatenato Giambò si erge ad assoluto protagonista. Una bomba ed un canestro dalla media del giovane classe 2006 portano la Svincolati sul +6 a 6.25 dalla sirena ed infiammano i tifosi giunti da Milazzo. Avellino non demorde e con Stefanini e Cantone agguanta la parità. Ma è ancora Giambò, on-fire, a colpire con una nuova tripla ricacciando dietro i locali. I biancoverdi ci provano fino alla fine, ma lo stesso Giambò e Scredi mettono a segno con freddezza dei liberi decisivi che sentenziano la vittoria, + 3 Milazzo. A fine gara tutti a festeggiare sotto il settore ospiti insieme al gruppetto di tifosi Svincolati che hanno raggiunto la città di Avellino per sostenere i propri beniamini.

Domenica a Milazzo arriva Bari e tre giorni dopo, nel turno infrasettimanale serale, la Dinamo Brindisi. La trasferta di Monopoli ultima sfida prima dell’inizio dei Playoff.

Scandone Avellino: D’Offizi 5, Cantone 10, Zanini, Iannicelli, Trapani 9, Soliani 19, Stefanini 8, Stentardo, Pichi 13, Jaskus 5, Iacorossi ne. All. Sanfilippo.

Svincolati Milazzo: Alesci ne, Salvatico, Malual 11, Quarta 4, Giambò 19, Lalic 13, Bolletta 6, Rimsa 6, Giannullo ne, Scredi 13. All. Priulla.Arbitri: Mogavero e Del Gaudio.

Arbitri: Mogavero e Del Gaudio.

