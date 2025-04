INDISCREZIONI. Sarà Noemi l’artista che si esibirà la sera del 6 settembre a Milazzo a conclusione dei festeggiamenti di Santo Stefano, patrono della città.

A quanto il sindaco Pippo Midili ha già definito l’accordo che porterà sul palco della Marina Garibaldi l’artista romana.



Noemi ha partecipato per l’ottava volta all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Se t’innamori muori“.



Il primo cittadino insieme all’amministrazione comunale sta definendo proprio in questi giorni il cartellone degli spettacoli per la stagione estiva. Svelati già Fiorella Mannoia e Stefano De Martino che si esibiranno al Castello di Milazzo, presto verranno resi noti gli altri nomi e gli eventi in programma. Occasione in cui verrà probabilmente ufficializzata anche la presenza di Noemi.

