Da martedì 8 aprile il pedaggio tra Milazzo e Barcellona sarà di nuovo gratuito per tutti. A scriverlo stamattina sui social è Matteo Sciotto, sindaco di Santa Lucia del Mela e deputato del movimento Sud Chiama Nord

«Un risultato – precisa – concreto ottenuto grazie all’approvazione del nostro emendamento da 250.000€ inserito nella legge finanziaria 3/2025, art. 33, che, per alcuni mesi, coprirà i costi di questa importante misura. Una vittoria per il territorio e per tutti coloro che, a causa dei lavori di ricostruzione del ponte Mela, sono costretti a percorrere questa tratta autostradale per evitare i disagi della Statale 113 sopratutto negli orari di punta. Ora ci appelliamo al Governo ed al Parlamento Regionale per incrementare i fondi per garantire la gratuità sino alla fine dei lavori»

