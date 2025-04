Uno schermo interattivo in cui il biologo Carmelo Isgró, fondatore e direttore del MuMa Museo del Mare Milazzo, lancia un messaggio motivazionale alle nuove generazioni raccontando la storia di Siso nel nuovissimo Centro di educazione ambientale “SEA BEYOND OCEAN LITERACY CENTER” che è stato inaugurato ieri, promosso dal Gruppo Prada e dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (UNESCO-COI).

Si tratta del primo Centro in Italia interamente dedicato all’Ocean literacy, ovvero l’educazione all’oceano, sito sull’isola di San Servolo, nella laguna di Venezia. L’installazione si trova nella terza sala del Centro, chiamata “the power of Actions, il potere delle azioni”, che approfondisce quattro iniziative educative, promosse a livello internazionale da SEA BEYOND, con l’obiettivo ultimo di ispirare i visitatori del Centro.

Il Centro è dotato di proiezioni personalizzate che incoraggiano i visitatori a imparare a conoscere l’acqua come risorsa e sistema vivente, mentre l’interazione diretta con gli ecosistemi marini e le pratiche scientifiche innesca un processo di apprendimento esperienziale.

Gli elementi del design e dell’esperienza di visita, interconnessi, conducono a una riflessione sui sistemi idrici, sul rapporto dell’umanità con l’oceano e sull’interconnessione di tutti gli ecosistemi acquatici attraverso diverse scale.

