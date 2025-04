Pubblichiamo la commovente lettera che la preside ed ex assessore del Comune di Milazzo Lucia Scolaro ha postato su Facebook dopo aver incontrato Cetty Zaccaria sua docente dell’Istituto Comprensivo Tusa-Mistretta e mamma di Sara Campanella, la studentessa uccisa a Messina da un collega universitario.

LA LETTERA. Silenzio. È stato il mio primo istinto. Un silenzio pieno di dolore, di incredulità, di rabbia sommessa. Quando ho saputo dell’ennesimo femminicidio, della giovane e splendida Sara Campanella, uccisa all’uscita dell’università a Messina, ho sentito un tonfo nel cuore.

Ma quel tonfo si è fatto più forte, più intimo, più lacerante, quando ho realizzato che la sua mamma, Cetty Zaccaria, è una docente dell’Istituto Comprensivo Tusa-Mistretta, una mia docente, oggi assegnata provvisoriamente in un’altra scuola.

Oggi pomeriggio sono andata a trovarla. Ho incontrato la mamma di Sara, il papà e il fratello Claudio. Davanti al loro dolore – dignitosissimo, quanto lacerante – mi sono sentita infinitamente piccola. Sono rimasta con loro per più di un’ora. Ho guardato i loro occhi, ho ascoltato le loro parole.

Cetty mi ha mostrato le foto di Sara, tutte. Anche quelle che ha scelto per il funerale. Mi ha parlato di questa figlia straordinaria, di questa ragazza prodigiosa, di una giovane donna di una dolcezza e di una gentilezza fuori dal comune. E io sono rimasta profondamente colpita. Le sue parole non le dimenticherò mai: «Preside, aiutami ad entrare in tutte le scuole. Da oggi vivrò solo per questo: per educare, per sensibilizzare, perché nessun’altra figlia venga strappata alla vita in questo modo».

E io lo farò. Il femminicidio di Sara, come quello di troppe altre donne, ci sbatte in faccia una verità che non possiamo più ignorare: c’è un fallimento educativo che riguarda tutti. Uomini incapaci di gestire il rifiuto, di riconoscere l’altro come persona e non come possesso, crescono nel silenzio delle case, delle scuole, della società.

Io oggi, da mamma di due figlie, da dirigente scolastica, da cittadina, mi prendo un impegno preciso: educare, formare, sensibilizzare, sin dai primi anni, i bambini e i ragazzi, soprattutto i maschi.

Non possiamo più aspettare. Non possiamo più limitarci a punire. Serve una grande, imponente campagna culturale e educativa. Serve che lo Stato ci ascolti.

Stamattina ho scritto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Ho scritto ciò che il cuore mi ha dettato. Non appena mi sentirò, condividerò, ma solo per sensibilizzare. E continuerò, insieme a Cetty, a bussare a tutte le porte. Perché se l’educazione salva, allora è da lì che dobbiamo ripartire.

Per Sara. Per tutte. Per tutti.

