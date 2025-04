Milazzo, il Comune assume nuovi vigili stagionali. Al via la selezione per titoli e colloquio

Anche quest’anno l’amministrazione comunale è intenzionata a fronteggiare le criticità esistenti al Comando di Polizia Locale dove il numero dei vigili non è mai sufficiente per il controllo della viabilità di una città di oltre 30 mila abitanti che in estate quasi raddoppiano, con incremento delle presenze di auto e di pedoni nel fine settimana e nei giorni festivi.



Si procederà, come fatto negli ultimi anni, all’assunzione di vigili stagionale part time (24 ore) che possano coadiuvare l’attuale organico al quale bisogna assicurare anche le ferie, i riposi, le festività, i permessi. Per questo spesso si nota una presenza ridotta di vigile nelle strade.



L’esecutivo ha dato il via libera e dunque adesso si procederà ad avviare l’iter per poter attingere nel momento in cui si deciderà di avviare l’intervento per assicurare una ulteriore presenza sul territorio, soprattutto ai servizi di polizia stradale, ma anche per il controllo del decoro urbano, l’occupazione della sede stradale e il supporto a manifestazioni ed eventi tipici della stagione estiva. Questo personale, infatti, potrà essere impiegato anche nelle fasce notturne.

La selezione, per soli titoli e colloquio, sarà finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di persone a tempo determinato 24 ore per esigenze temporanee ed estive.

