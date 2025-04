«Ci sono casi in cui la copertura mediatica di un femminicidio può scatenare una serie di eventi che portano a forme di autolesionismo se non anche ad atti estremi come il suicidio, sebbene queste correlazioni non siano dirette». La riflessione è di Valentina Sabino, psicologa milazzese e responsabile dello Sportello Violenza e Suicidi istituito all’interno del Comune di Milazzo.

«Il caso di femminicidio di Sara Campanella accaduto a Messina – spiega Valentina Sabino – è stato seguito da un episodio in Italia che ci deve far riflettere. Un presunto caso di suicidio di un ragazzo di 22 anni. In alcune situazioni, la forte attenzione mediatica su un caso di femminicidio può portare a una maggiore visibilità dei temi legati alla violenza e al suicidio, generando reazioni traumatiche in individui vulnerabili che si identificano con il dolore e la sofferenza.

La vulnerabilità, la sofferenza interiore, la paura di cercare aiuto sono fattori importanti che vanno discussi con i nostri ragazzi».

«Aprire spazi di dialogo, confronto e ascolto – conclude la psicologa milazzese lanciando un appello – sono azioni necessarie a carico non solo degli addetti ai lavori ma anche per le scuole, le parrocchie, le istituzioni pubbliche come i comuni. Ma soprattutto per i genitori».

