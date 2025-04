«Ritengo che si tratti di una grande opportunità – ha detto l’assessore ai servizi sociali Natascia Fazzeri – e mi auguro che vi possa essere notevole coinvolgimenti da parte di chi affronta delle difficoltà nello studio. La dispersione scolastica è una sfida che riguarda tutti noi. Per contrastare questo fenomeno e supportare gli studenti abbiamo puntato su questo progetto consapevoli che offrire aiuto personalizzato per potenziare le competenze, può creare quell’ambiente positivo che stimola l’autostima del ragazzo e la motivazione a scuola».

Il progetto si svolgerà nelle scuole primarie e secondarie di I° grado di Milazzo e i ragazzi del Servizio Civile opereranno in collaborazione con insegnanti e dirigenti scolastici per garantire un intervento efficace. I volontari si occuperanno di garantire il supporto educativo nei locali scolastici o domiciliare soprattutto a coloro che vivono situazioni di disagio all’interno delle famiglie di appartenenza.

