In occasione degli eventi programmati per la celebrazione del decennale dell’Istituto Nautico di Milazzo, si è appena conclusa la prima fase del gemellaggio tra Itet “Leonardo Da Vinci” – Nautico di Milazzo e Istituto “G. Garibaldi” – Nautico di La Maddalena che ha visto insieme nella sua realizzazione i due dirigenti scolastici Stefania Scolaro e il suo collega sardo Stefano Satta e i docenti milazzesi La Scala e Bruno e Murtas e Saccardo per l’istituto Nautico di La Maddalena. Gli alunni insieme ai docenti hanno condiviso il progetto del gemellaggio negli scorsi mesi incontrandosi in video conferenze che gli hanno permesso di conoscersi e di portarne avanti gli obiettivi prefissati: promuovere la conoscenza con altri studenti degli istituti nautici e potenziare la formazione della gente di mare, integrare e rafforzare il rapporto tra transizione ecologica e mantenimento degli equilibri naturali, sensibilizzare alla protezione del mare e alla sostenibilità dell’ecosistema terrestre e marino, fare conoscere e apprezzare il patrimonio naturalistico delle aree marine protette della Sicilia e della Sardegna e approfondire le figure storiche di Garibaldi tra Milazzo e Caprera e dell’Eroe Nazionale il milazzese Luigi Rizzo.

Dal 24 al 27 marzo gli alunni siciliani e sardi hanno vissuto esperienze significative gettando un ponte di amicizia tra due istituti nautici che si affacciano sullo stesso mare, due isole , due città con una forte

identità marinara, la storia comune garibaldina e la conoscenza dell’ammiraglio L. Rizzo, due Aree Marine Protette. La visita all’ Amp di Capo Milazzo attraverso il sentiero naturalistico che porta alle piscine di Venere, è stata condotta dai rappresentanti di Marevivo che hanno mostrato le bellezze paesaggistiche e la ricchezza dei fondali marini con visori di ultima generazione. Una tappa d’obbligo è stata visita alla Chiesa di S. Maria Maggiore sul cui sagrato si è riposato Garibaldi durante la battaglia del X luglio 1860.

La mattinata trascorsa al VTS della Guardia di Finanza di Messina, con il dialogo con gli operatori del settore, ha molto interessato gli alunni sull’intenso lavoro che sta dietro l’assistenza al traffico marittimo dello “stretto di Messina “ contribuendo alla sicurezza della vita umana in mare, alla protezione dell’ambiente marino e delle zone costiere. Nella stessa giornata, il gruppo gemellato, in collaborazione con Marevivo Sicilia con la sua presidente Mariella Gattuso ha preso parte ad un meeting con la MSC Fondation sulla nave da crociera MSC World Europe, dove è stato suggellato il patto di gemellaggio tra le due aree marine protette alla presenza della dirigente Scolaro, del presidente dell’Area Marina

Protetta di Capo Milazzo Giovanni Mangano e della delegata dell’Ente Parco dell’arcipelago della Maddalena , professoressa Murtas durante il quale è stato illustrato il progetto NAUTICI IN BLU al quale anche gli studenti sardi de La Maddalena per la prima volta prenderanno parte.

L’escursione alle isole Eolie con tappa a Lipari e visita guidata al parco/museo archeologico, ubicato nel complesso del castello che domina l’isola , ha affascinato gli alunni che hanno potuto ammirare i numerosissimi reperti, testimonianza delle splendide civiltà che hanno soggiornato sull’isola nei secoli passati; diverse le attività di laboratorio nei locali dell’ITET durante i quali alunni e docenti con interessanti approfondimenti storici hanno messo a confronto i video, le fotografie coprodotti sulla storia del loro territorio facendo emergere elementi comuni. L’ultimo giorno di permanenza della delegazione Sarda gioved 27 marzo, dopo una visita guidata al Santuario di S.Francesco di Paola , protettore dei marinai e co-patrono della Città di Milazzo dove sono stati accolti dal Rettore Don Saverio Cento e hanno potuto apprezzare la bellezza degli affeschi, le importanti opere interne alla chiesa e l’affascinante storia di San Francesco che ha attraversato lo stretto di Messina sul suo mantello. Il gruppo si è recato alla volta della Cittadella Fortificata dove ha partecipato ad un incontro con il direttore del MuMa, Museo del Mare, Carmelo Isgrò e ha interagito con lo steso discutendo su tutte le azioni di salvaguardia del pianeta blu e dei suoi abitanti per la tutela e la promozione di uno sviluppo sostenibile.

Girare per la cittadella, attraversare l’area compresa nell’ampio recinto delle mura spagnole e della Cinta Aragonese potendo ammirare dalla terrazza del castello arabo-normanno la spettacolare vista delle spiagge , il promontorio che si incunea tra il mare di levante e di ponente, le Isole Eolie e l’Etna , tutto il territorio circostante , è stata per gli ospiti sardi una esperienza che li ha affascinati immergendoli nella bellezza della città mamertina.

Grandi emozioni vissute al teatro Trifiletti di Milazzo, alla cerimonia di firma del gemellaggio tra i dirigenti dei due istituti nautici alla presenza del sindaco di Milazzo Pippo Midili, della vicesindaco di La Maddalena Porcu e delle massime autorità civili, militari e religiose e personalità del mondo universitario e scientifico che hanno preso parte al convegno di alto valore scientifico sul tema “Nuove sfide per i futuri operatori del mare ecosostenibilità e cambiamenti climatici”.

La serata è stata per tutti i numerosi studenti presenti un momento di entusiasmo e commozione per uno scambio che ha dato sicuramente inizio ad una amicizia che si consoliderà nel tempo. La seconda fase del gemellaggio si svilupperà per gli studenti dell’Istituto nautico di Milazzo nel territorio di La Maddalena nell’ultima settimana di maggio 2025.



