Quando il 12 settembre del 2022 è scoppiato l’incendio nella stanza del sindaco la preoccupazione è ricaduta subito, oltreché sulla documentazione archiviata nella camera e nella segreteria del primo cittadino, anche sulle cinque pale settecentesche custodite all’interno nel palazzo Comunale. Le tele, da una prima perizia fatta dai vigili del fuoco, sono risultate non intaccate dalla fiamme ma solo completamente annerite dalla fuliggine. Si tratta di tavole verticali di genere religioso di grandi dimensioni e di notevole valore. Le pale, da anni esposte all’interno del comune mamertino, sono di proprietà del Fondo Edifici di Culto e provengono dalla chiesa del Santissimo Salvatore del borgo di Milazzo.

I danni alle tele sono stati successivamente quantificati dai funzionari della Soprintendenza arrivati a Milazzo il 14 settembre proprio per visionarle. Solo dopo questo sopralluogo, infatti, è stata avviata la bonifica della stanza.

Secondo quanto emerso dal sopralluogo dei funzionari della Soprintendenza dei Beni Culturali solo una delle tele, in minima parte, aveva subito danni. I quadri che si trovavano nella stanza del segretario generale e nella segreteria particolare sono risultati non danneggiati ma solo “fortemente anneriti”, come certificato dai Vigili del Fuoco nell’immediatezza dell’incendio. Necessaria quindi una certosina opera di pulizia svolta da personale specializzato. Le tele solo dopo la perizia dei funzionari sono state spostate in altre stanze, sempre all’interno del palazzo municipale, per consentire i necessari lavori di pulizia nell’ufficio del sindaco.

Dopo lo spostamento sul loro stato era previsto l’intervento della Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina che doveva ripulirle con l’ozono dando incarico ad una ditta specializzata. La preoccupazione per i danni procurati dall’incendio è comunque sempre rimasta alta perchè il calore sprigionato dalle fiamme fa inevitabilmente sciogliere l’olio della tela.

Questo intervento, però, non è stato fatto e le pale sono ancora nella saletta consiliare al terzo piano del municipio. Fatto grave visto il valore delle opere d’arte.

Sulla questione sono intervenuti i consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro che hanno presentato un’interrogazione al sindaco e al dirigente dei beni culturali per avere notizie.



«Da quel fatto nessuna notizia è stata data su eventuali sviluppi, sulle cause, ma soprattutto nulla è stato fatto per restaurare l’antica quadreria del 700 andata danneggiata – sottolineano i tre esponenti dell’opposizione – rilevando che “le preziose tele ad oggi a distanza di quasi tre anni, si trovano depositate nella saletta accanto il Consiglio Comunale, così come documentato dai video pubblicati sui social e dalla stampa locale. In virtù di ciò la richiesta di sapere se sono state fatte delle perizie da parte della Sovraintendenza o da tecnici professionisti abilitati, se è intendimento dell’amministrazione intervenire per il recupero delle preziose pale, se il dirigente del Settore ha predisposto relazione sullo stato dell’arte della quadreria del 700 danneggiata».

I consiglieri chiedono anche “copia dei verbali redatti”.

