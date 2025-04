Milazzo, incidente in via Tonnara. Motociclista ferito

Violento impatto tra una moto e una macchina in via Tonnara alle 16.50.

Una moto, per cause ancora da accertare, è entrata in collisione con una citroen rossa per poi andare a sbattere con una terza macchina parcheggiata poco piu avanti.

C’è un ferito. Il motociclista, portato in ospedale con un’ambulanza del 118.

Al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani l’uomo ferito è stato sottoposto ad una serie di esami tra cui radiografie. Le sue condizioni di salute non sono gravi, solo fratture.

Sul posto la Polizia Locale che sta effettuando i rilievi e gestendo la viabilità.

Il flusso del traffico ha subito un rallentamento.

AGGIORNAMENTO. Richiesto l’intervento di una seconda ambulanza per prestare soccorso alla conducente dell’auto. La signora, che in un primo momento non ha avuto necessità dei sanitari, si è sentita male subito dopo. Probabilmente per l’agitazione.

