MESSINA. È in stato di fermo il presunto assassino della ventunenne Sara Campanella, la studentessa palermitana uccisa ieri pomeriggio sul viale Gazzi, nei pressi del Policlinico.

Si chiama Stefano Argentino, 27 anni, anche lui studia al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico all’Università degli studi di Messina dove i due si erano conosciuti.

AGGIORNAMENTO. Il comunicato stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina. Alle 17 del 31 marzo, a Messina, i Carabinieri, a seguito di una chiamata pervenuta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in viale Gazzi, nei pressi di un distributore di carburanti ubicato nelle adiacenze dello stadio “Giovanni Celeste”, dove una ragazza di 22 anni, Sara CAMPANELLA, originaria di Misilmeri (PA), studentessa presso la facoltà di Tecniche di Laboratorio Biomedico del Policlinico, era stata ferita al collo da un giovane armato di coltello, datosi immediatamente alla fuga.

La donna, a seguito delle gravi ferite, è stata immediatamente trasportata – in codice

rosso – da un’ambulanza del 118 al Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, dove è deceduta poco dopo.



All’atto dell’aggressione, la 22enne è stata accoltellata con due fendenti al collo e alla scapola. Sono subito state avviate le indagini da parte dei Carabinieri sotto la direzione di questa Procura della Repubblica, volte ad acquisire testimonianze, analizzare sistemi

di videosorveglianza e svolgere tutti gli accertamenti necessari per risalire

all’autore del delitto e rintracciarlo.



A seguito degli accertamenti e delle ricerche condotte dai Carabinieri del Comando

Provinciale di Messina, è stato individuato, quale soggetto fortemente sospettato, Stefano ARGENTINO, 27enne, di Noto (SR), anche lui studente nella stessa facoltà della giovane, il quale, dopo alcune ore di ricerca, è stato rintracciato, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di

Siracusa, presso un’abitazione del suo paese. L’uomo è stato quindi condotto presso la Compagnia Carabinieri di Messina Sud dove, in esito ai primi accertamenti effettuati, è stato sottoposto a decreto di fermo

di indiziato di delitto, emesso da questo ufficio di Procura, per “omicidio”.



Da una prima ricostruzione dei fatti, l’indagato avrebbe seguito la giovane

studentessa nei pressi del Policlinico, per poi percorrere insieme a lei un breve tratto di strada; arrivati nei pressi del distributore di benzina, verosimilmente dopo una discussione, l’avrebbe accoltellata per poi allontanarsi velocemente.



Dagli accertamenti, il giovane avrebbe commesso il delitto per motivi sentimentali in

quanto invaghito della ragazza senza essere corrisposto.

